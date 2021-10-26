Сьогодні, 26 жовтня, під стінами Генеральної прокуратури України відбувся мітинг із членів "Національного корпусу", які вимагали повідомити підозри меру Кремінної Луганської області Володимиру Струку у відкритих проти нього кримінальних провадженнях за держзраду.

Про це повідомляють #Букви.

Учасників акції зібралося близько сотні. Вони тримали у руках плакати із написами: “Струк – влада на крові”, “Потрібен закон про колаборантів”, “Зрадив – геть з України” тощо.

Мітингарі нагадали, що Струк був організатором псевдореферендуму в Луганську й закликав до повалення конституційного ладу в Україні.

Фото: #Букви

Представники “Національного корпусу” передали генпрокурорці Ірині Венедіктовій звернення, в якому закликали вжити необхідних заходів для повідомлення про підозру Володимиру Струку у кримінальних провадженнях № 22014130000000074 від 07.06.2014 (за ч. 2 ст. 110 КК України) та № 22019000000000179 від 14.06.2019 (за ч. 1 ст. 109 КК України).