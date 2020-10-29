Про це розповідає кореспондент #Букв.
Андрій Пальчевський назвав Віталія Кличка “незаконно обраним мером”.
“Чому незаконно обраний? Тому що результати виборів ще не відомі. Крім епідемії COVID-19 у нас уже 30 років існує епідемія корупції і несправедливості…” – сказав Пальчевський.
Він заявив, що його прийшла підтримати величезна кількість людей і це для нього було несподівано.
“Ми почали суди за результатами, ми будемо вимагати перерахунку голосів … Мене (Дмитро) Гордон звинуватив у тому, що я є співробітником спецслужби іноземної держави … Вони всі відповідатимуть … На один з телеканалів запросили Дмитра Гордона на дебати. Ось мені дуже хочеться “віддебатити” його”, – сказав Андрій Пальчевський.
А ще він поскаржився на дуже низьку явку виборців і складні для заповнення бюлетені.
Фото: #Букви
#Букви поспілкувалися з учасниками мітингу, аби дізнатися, що вмотивувало їх вийти на протест і чому вони підтримують Пальчевського:
- Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі каналу Україна 24 заявив, що лабораторію медичних аналізів “Євролаб”, яка належить кандидату в мери столиці Андрію Пальчевському, відкрили спецслужби Російської Федерації для збору компромату на українські еліти.