Сьогодні, 19 жовтня, під стінами Київської міської адміністрації (КМДА) Андрій Пальчевський зібрав мітинг на знак протесту проти "сфальшованих виборів".

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Андрій Пальчевський назвав Віталія Кличка “незаконно обраним мером”.

“Чому незаконно обраний? Тому що результати виборів ще не відомі. Крім епідемії COVID-19 у нас уже 30 років існує епідемія корупції і несправедливості…” – сказав Пальчевський.

Він заявив, що його прийшла підтримати величезна кількість людей і це для нього було несподівано.

“Ми почали суди за результатами, ми будемо вимагати перерахунку голосів … Мене (Дмитро) Гордон звинуватив у тому, що я є співробітником спецслужби іноземної держави … Вони всі відповідатимуть … На один з телеканалів запросили Дмитра Гордона на дебати. Ось мені дуже хочеться “віддебатити” його”, – сказав Андрій Пальчевський.

А ще він поскаржився на дуже низьку явку виборців і складні для заповнення бюлетені.

Фото: #Букви

#Букви поспілкувалися з учасниками мітингу, аби дізнатися, що вмотивувало їх вийти на протест і чому вони підтримують Пальчевського: