Ввечері у вівторок, 1 вересня, представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу влаштували музичний івент на знак протесту проти обмежень, введених урядом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно. Також уряд посилив обмежувальні заходи у “зелених” зонах країни.

Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили: проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), проведення культурних подій у закладах громадського харчування та інших місцях (окрім тих закладів культури й у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

У зв’язку з новими обмеженнями представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу вишли на креативну акцію протесту — вона має вигляд музичного івенту.

Організаторами мітингу є представники столичних клубів та організацій (Closer, CHI by Decadence House, Hangover, Heaven club, Keller Bar, Otel’, qievdance, River PORT, Saxon Club, SkyBar, Fifty. Hip-Hop & R’n’B Club, Forsage Dance Club тощо).

Метою акції, як зазначили її організатори, є привернення уваги влади до проблем, з якими стикаються працівники галузі, та закликати уряд до спільного створення плану дій щодо виходу з кризи.

“26 серпня уряд остаточно перекрив кисень діяльності нічних клубів, які і так ледве трималися на плаву з початку карантину, а також відновив обмеження для роботи суб’єктів господарювання (ресторанів, кафе, барів) у нічний час, що знову ставить під загрозу малий і середній бізнес, дотичний до розважальної галузі. Заходи обмеження конкретно проти галузі культурної сфери України призведуть не тільки до безробіття, а й до занепаду індустрії в цілому. Кожен майданчик, заклад, скасований захід — це тисячі робочих місць і безліч суміжних професій, які залишилися без засобів для існування і утримання власних сімей”, — наголошують організатори мітингу.

Протестувальники, яких під Кабінетом Міністрів зібралося не менше 100, вимагають:

дозволити роботу без обмежень у часі для розважальних закладів (нічних клубів), суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, тощо);

повністю або частково звільнити від податкових зобов’язань суб’єкти господарської діяльності, роботу яких заборонено та/або обмежено або надати разову фінансову допомогу.

На мітингу з 16 до 22 години грає електронна музика. До лайн-апу мітингу увійшли музиканти Nastia b2b Kolosova, Pahatam, Criminal Practice, Smailov, The Organism, Poly Chain b2b Zolaa, Dimone b2b Zaicev тощо.

Зауважимо, в акції беруть участь екснардеп, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко та його дружина, діджейка Анастасія Топольська. Відповідними фото та відео подружжя поділилося у соціальних мережах.