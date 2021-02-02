Про це розповідають #Букви.
Організувала акцію партія “Демократична сокира”.
За словами організаторів, у Парламенті є два закоропроєкти: “нормальний і від “Слуг народу”. У “Демсокирі” вважають, що парламентарі проголосують за проєкт закону №4335.
Учасники нечисленного мітингу розгорнули довжелезний банер з назвою мітингу. Також вони тримали у руках плакатами “Зброя – для громадян, а не годівниця для Авакова”, “Литва, Молодова, Грузія, Естонія. Україна?”.
Фото: #Букви
- Раніше політична партія “Демократична сокира” звернулася до українських та іноземних банків, чиїм клієнтом є нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський, з вимогою заблокувати його рахунки.