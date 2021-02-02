Сьогодні у порядку денному Верховної Ради значиться законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Саме тому під стінами Парламенту пройшла акція з вимогою зробити для українців вільний доступ до зброї.

Про це розповідають #Букви.

Організувала акцію партія “Демократична сокира”.

За словами організаторів, у Парламенті є два закоропроєкти: “нормальний і від “Слуг народу”. У “Демсокирі” вважають, що парламентарі проголосують за проєкт закону №4335.

Учасники нечисленного мітингу розгорнули довжелезний банер з назвою мітингу. Також вони тримали у руках плакатами “Зброя – для громадян, а не годівниця для Авакова”, “Литва, Молодова, Грузія, Естонія. Україна?”.

Фото: #Букви