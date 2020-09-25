Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, 25 вересня відзначається день всесвітніх дій за клімат. У цю п’ятницю тисячі міст вийдуть, щоб нагадати політикам та людству про те, що з кліматичною кризою потрібно боротися, а не лише говорити про неї.

Кияни також долучилися до акції. Вони заявляють, що рівень автомобілізації у столиці стрімко зростає, в межах міста працюють небезпечні виробництва, з’являється сезонний смог тощо. Ці проблеми ще існують, адже місцеві політики досі не мають стратегічного бачення, як будувати безпечне та чисте місто.

Зокрема, учасники акції вимагають, щоб генеральний план Києва включав пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем.

Фото: Євген Краєвий

Фото: Олександр Кужельний