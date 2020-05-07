Кореспондент #Букв побував у ботсаду.
Сад бузку (Сірінгарій) вже давно став своєрідною візитною карткою ботанічного саду.
Будівництво сірінгарію почалося у 1948 році, його площа становить 2,45 га. З найвищої точки саду бузку відкривається захоплююча панорама Дніпра і Задніпровських далей, Видубицького монастиря.
У попередні роки в період цвітіння бузку в саду було просто не проштовхнутися.
Поруч з бузком добре уживається деревовидна півонія.
У гірському саду все ще квітне яскрава форзиція.
Рясно цвітуть каштани.
Відвідувачів в ботсаду немає – алеї порожні.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
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