Кореспондент #Букв побував у ботсаду.

Сад бузку (Сірінгарій) вже давно став своєрідною візитною карткою ботанічного саду.

Будівництво сірінгарію почалося у 1948 році, його площа становить 2,45 га. З найвищої точки саду бузку відкривається захоплююча панорама Дніпра і Задніпровських далей, Видубицького монастиря.

У попередні роки в період цвітіння бузку в саду було просто не проштовхнутися.

бузок_ботсад им. Гришка_карантин

бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин

Поруч з бузком добре уживається деревовидна півонія.

бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин

У гірському саду все ще квітне яскрава форзиція.

бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин

Рясно цвітуть каштани.

бузок_ботсад им. Гришка_карантин

бузок_ботсад им. Гришка_карантин

Відвідувачів в ботсаду немає – алеї порожні.

бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин бузок_ботсад им. Гришка_карантин

Фото: Олександр Кужельний, #Букви