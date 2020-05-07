У київському ботсаду ім. Гришка вже цвітуть півонії, бузок та каштани. Проте насолодитися киянам цією красою не можна, бо все ще діє заборона на відвідування скверів, парків та лісопаркових зон. Ці заходи було вжито для того, щоб убезпечити людей від COVID-19.

Кореспондент #Букв побував у ботсаду.

Сад бузку (Сірінгарій) вже давно став своєрідною візитною карткою ботанічного саду.

Будівництво сірінгарію почалося у 1948 році, його площа становить 2,45 га. З найвищої точки саду бузку відкривається захоплююча панорама Дніпра і Задніпровських далей, Видубицького монастиря.

У попередні роки в період цвітіння бузку в саду було просто не проштовхнутися.

Поруч з бузком добре уживається деревовидна півонія.

У гірському саду все ще квітне яскрава форзиція.

Рясно цвітуть каштани.

Відвідувачів в ботсаду немає – алеї порожні.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви