Про це повідомляє пресслужба партії.

“Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України”, – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також взяв участь в Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Літургію очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

“Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній Церкві України. І це дуже тішить – бачити, як нова Церква розвивається, має поступ”, – говорить Вселенський Патріарх.

Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну.

“Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю Незалежності і України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви”, – зазначив Варфоломій.

Фото: “Європейська солідарність”

“Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без виключення українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців”, – побажав Вселенський Патріарх.

Очільник Західної єпархії Української Православної церкви у США Архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у Літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.

“Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед Престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі”, – сказав Архієпископ Даниїл. Він відзначив надзвичайно важливу роль п’ятого Президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.

“Внесок Петра Олексійовича є неоціненим, тому що саме він був тією рушійною силою, коли український народ століттями намагався відновити історичну справедливість, щоб мати свою метрополію, відновити свою метрополію і автокефалію Української православної церкви. Петро Олексійович, будучи президентом України, мав нагоду торкнутися не тільки духовного життя українського народу, а також і суспільного аспекту – ким ми є як нація. Отож ми здобули свою духовну незалежність, коли Вселенський Патріарх вручив Томос митрополиту Епіфанію Київському і Всієї України в присутності п’ятого президента України”, – нагадав Архієпископ Даниїл.

Фото: “Європейська Солідарність”

“Як колись сказав Патріарх Варфоломій, кожен український президент пробував це, а лише Порошенко зміг домогтися того, що були виконані всі передумови для того, щоб українські православні об’єдналися, отримали свою церкву і вселенське визнання. І тепер це спільна справа для всіх православних, щоб це об’єднання завершилося в Україні і щоб інші православні церкви всі визнали Православну Церкву України”, – говорить народний депутат з фракції “Європейської Солідарності” у Верховній Раді Ростислав Павленко.

Як відомо, Порошенко прибув до Туреччини для участі в Анталійському дипломатичному форумі. Цей захід відбувається вперше за участі понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представників академічних кіл, експертів та медіа.

Порошенко вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.