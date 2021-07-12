Щорічно американська некомерційна організація, що займається захистом птахів і охороною навколишнього середовища, проводить церемонію вручення нагород Audubon Photography Awards серед фотографів. Цього року на конкурс подали тисячі фотографій і вперше - відео.

Про це повідомляється на сайті премії.

В цьому році на конкурс потиснули 8 770 знімків і 261 відео від 2 416 фотографів.

“У цьому році ми розширили конкурс двома новими категоріями: приз за відео і приз за знімок самки птиці, що присуджується за кращу фотографію птиці-самки в усіх категоріях”, – зазначив організатори.

Цього року володарем головного призу стала Керолайн Фрейзер фото каліфорнійської земляної зозулі.

Елізабет Ічен Шен сфотографувала самку луня в регіональному парку Coyote Hills у Каліфорнії.

Робін Улері сфотографував піщаних журавлів озері Джонс у Флориді.

Премія Фішера: фотограф Патрік Кафлін, який сфотографував колібрі в регіональному заповіднику в Берклі, Каліфорнія.

Арав Карігхаттам – молодий фотограф. Він зумів зафіксувати рідкісного пурпурного кулика в Рокпорті, Массачусетс. Знімок зроблено в лютому.

Стів Джессмор сфотографував політ північного кардинала в окрузі Маскегон, штат Мічиган.

Номінації “Рослини для птахів”. Ширлі Дональд зробила фото рідкісного червонокрилого дрозда на Блакитному море в Квебеку (Канада).

Том Інграм сфотографував обід сапсана поблизу бухти в Сан-Дієго, Каліфорнія.

Джозайя Лаунштейн сфотографувала пару канадських гусей на озері Бернаби, в Британській Колумбії, (Канада).

Володарем спеціального призу стала Карен Бойєр Гайтон, яка сфотографувала колібрі в Квілсені, Вашингтон.

Канюк неоарктичний зі своєю здобиччю. Автор Стів Джессмор. Кенсінгтон Метропарк, штат Мічіган.