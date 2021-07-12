Про це повідомляється на сайті премії.
В цьому році на конкурс потиснули 8 770 знімків і 261 відео від 2 416 фотографів.
“У цьому році ми розширили конкурс двома новими категоріями: приз за відео і приз за знімок самки птиці, що присуджується за кращу фотографію птиці-самки в усіх категоріях”, – зазначив організатори.
Цього року володарем головного призу стала Керолайн Фрейзер фото каліфорнійської земляної зозулі.
Елізабет Ічен Шен сфотографувала самку луня в регіональному парку Coyote Hills у Каліфорнії.
Робін Улері сфотографував піщаних журавлів озері Джонс у Флориді.
Премія Фішера: фотограф Патрік Кафлін, який сфотографував колібрі в регіональному заповіднику в Берклі, Каліфорнія.
Арав Карігхаттам – молодий фотограф. Він зумів зафіксувати рідкісного пурпурного кулика в Рокпорті, Массачусетс. Знімок зроблено в лютому.
Стів Джессмор сфотографував політ північного кардинала в окрузі Маскегон, штат Мічиган.
Номінації “Рослини для птахів”. Ширлі Дональд зробила фото рідкісного червонокрилого дрозда на Блакитному море в Квебеку (Канада).
Том Інграм сфотографував обід сапсана поблизу бухти в Сан-Дієго, Каліфорнія.
Джозайя Лаунштейн сфотографувала пару канадських гусей на озері Бернаби, в Британській Колумбії, (Канада).
Володарем спеціального призу стала Карен Бойєр Гайтон, яка сфотографувала колібрі в Квілсені, Вашингтон.
Канюк неоарктичний зі своєю здобиччю. Автор Стів Джессмор. Кенсінгтон Метропарк, штат Мічіган.
- Раніше конкурс World Press Photo оголосив переможців 2021 року.
- Щорічна премія Sony World Photography Awards оголосила переможців конкурсу 2021 року.