Про це розповідають #Букви.

У Портленді, штат Орегон, залучили Національну гвардію через насильство в центрі міста. За даними шерифа округу Малтнома, щонайменше вісім чоловік були арештовані.

David Dee Delgado/Getty Images

Правоохоронні органи вилучили вилучили у деяких заарештованих протестувальників феєрверки, молоток, аерозольну фарбу, заряджену гвинтівку.

Фото: Multnomah Co Sheriff

У поліції Портленда заявили, що масовий мітинг в центрі міста розцінюється як бунт і закликали людей покинути район.

“Недотримання цієї вказівки може спричинити арешт або застосування сили, включаючи сльозогінний газ або озброєння”, – йдеться в повідомленні офісу шерифа.

У Нью-Йорку спалахнули сутички між поліцією і протестуючими в Грінвіч-Віллідж.


Поліцейські заблокували протестуючих, використовуючи тактику кеттлінга, після чого провели затримання.

Протестувальники підпалили сміття.

“Ми підтримуємо право кожного на самовираження, але розпалювання вогнищ ставить інших під загрозу і це не буде толеровано. Ми працюємо над деескалацією ситуації поблизу вулиці Мортон у Вест-Віллідж, щоб запобігти подальшим збиткам”, – йдеться у заяві поліції.

Зброя, яку поліцейські вилучили у арештованих протестувальників:

Фото: @NYPDnews

Протестувальники у Пенсильванії:

Spencer Platt/Getty Images

Протестувальники збираються біля центру підрахунку голосів в Аризоні. Наразі там стикнулися з дилемою, чи зупиняти роботу центру і закриватись після того, як натовп республіканських прихильників зібрався надворі, вимагаючи чесного підрахунку голосів. Деякі протестувальники навіть пробралися до центру, але їх випровадили. На місце викликали поліцію.

Протести на вулицях міст:

Фото: Matt McDermott