Про це розповідають #Букви.

У Портленді, штат Орегон, залучили Національну гвардію через насильство в центрі міста. За даними шерифа округу Малтнома, щонайменше вісім чоловік були арештовані.

Правоохоронні органи вилучили вилучили у деяких заарештованих протестувальників феєрверки, молоток, аерозольну фарбу, заряджену гвинтівку.

Фото: Multnomah Co Sheriff

У поліції Портленда заявили, що масовий мітинг в центрі міста розцінюється як бунт і закликали людей покинути район.

“Недотримання цієї вказівки може спричинити арешт або застосування сили, включаючи сльозогінний газ або озброєння”, – йдеться в повідомленні офісу шерифа.

У Нью-Йорку спалахнули сутички між поліцією і протестуючими в Грінвіч-Віллідж.

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020

“Count The Vote” protest on 5th Ave in NYC pic.twitter.com/902T3DazfY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 5, 2020



Поліцейські заблокували протестуючих, використовуючи тактику кеттлінга, після чого провели затримання.

NYPD currently kettling protestors at 5th Ave & 8th St. pic.twitter.com/GR2tLOtdhZ — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Протестувальники підпалили сміття.

“Ми підтримуємо право кожного на самовираження, але розпалювання вогнищ ставить інших під загрозу і це не буде толеровано. Ми працюємо над деескалацією ситуації поблизу вулиці Мортон у Вест-Віллідж, щоб запобігти подальшим збиткам”, – йдеться у заяві поліції.

Зброя, яку поліцейські вилучили у арештованих протестувальників:

Фото: @NYPDnews

Протестувальники у Пенсильванії:

Протестувальники збираються біля центру підрахунку голосів в Аризоні. Наразі там стикнулися з дилемою, чи зупиняти роботу центру і закриватись після того, як натовп республіканських прихильників зібрався надворі, вимагаючи чесного підрахунку голосів. Деякі протестувальники навіть пробралися до центру, але їх випровадили. На місце викликали поліцію.

This @mcsoaz team just arrived in full tactical gear, got a look at the crowd. Could be planning to make a move on demonstrators outside. pic.twitter.com/TCbKcXRNju — Nicole Valdes (@NicoleValdesTV) November 5, 2020

Протести на вулицях міст:

Фото: Matt McDermott