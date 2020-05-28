Про це повідомляє видання Space.com.
27 травня NASA і SpaceX повинні були відправити в космос корабель Crew Dragon. На борту ракети-носія були двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.
Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Ракета повинна була стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту. Причина – погодні умови.
Президент зі своєю дружиною Меланією прибутку в Космічний центр NASA ім. Кеннеді о 22:33 за Києвом. Разом з ними приїхав і віце-президент Майк Пенс.
Але так як погана погода зірвала спробу запуску, президент Трамп заявив, що планує повернутися в суботу, 30 травня, до запуску о 15:22 (21:22 за Києвом).
“Спасибі @NASA і @SpaceX за їх старанну роботу і лідерство. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в суботу!” – Трамп написав у Twitter.
Якщо запуск не відбудеться в суботу, наступна можливість з’явиться в неділю вдень, 31 травня.
- Раніше компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу другого ступеня надважкої ракети Starship – Starhopper.