Президент США Дональд Трамп знову приїде до Флориди 30 травня для того, щоб бути присутнім при повторному запуску корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє видання Space.com.

27 травня NASA і SpaceX повинні були відправити в космос корабель Crew Dragon. На борту ракети-носія були двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Ракета повинна була стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту. Причина – погодні умови.

Президент зі своєю дружиною Меланією прибутку в Космічний центр NASA ім. Кеннеді о 22:33 за Києвом. Разом з ними приїхав і віце-президент Майк Пенс.

Але так як погана погода зірвала спробу запуску, президент Трамп заявив, що планує повернутися в суботу, 30 травня, до запуску о 15:22 (21:22 за Києвом).

“Спасибі @NASA і @SpaceX за їх старанну роботу і лідерство. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в суботу!” – Трамп написав у Twitter.

Якщо запуск не відбудеться в суботу, наступна можливість з’явиться в неділю вдень, 31 травня.