Про це розповідає кореспондент #Букв.
Біля стін Парламенту люди вимагали не запроваджувати так званий карантин вихідного дня.
Люди тримали в руках плакати з написами: “Чим годувати дітей?”, “Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників”, “Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи”.
А ще мітингувальники принесли із собою кухонне приладдя: каструлі, ополоники, ложки і т.д.
Крім того, свою акцію організували ФОПи.
Близько сотні учасників перекрили автомобільний рух на вулиці Грушевського біля стадіону “Динамо”. Вони постійно переходили дорогу, тримаючи в руках прапори із написами SaveФОП та плакати: “Підприємці – сила, яку не подолати”, “Збережемо бізнес – збережемо бюджет. Збережемо бюджет – збережемо державу”, “Або всіх – або нікого”, “Малий бізнес – основа ринку”, “Ні карантину”, “Бізнес має право працювати”.
Біля мітингарів знаходилися співробітники поліції діалогу та патрульні.
Фото: #Букви
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що Україні нашкодить повний локдаун, а карантин вихідного дня допоможе розвантажити лікарні.