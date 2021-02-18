Про це повідомляють #Букви.
Відкриття фестивалю відбулося 12 лютого, коли почався Новий рік за китайським календарем.
На виставці представлені понад 30 тематичних локацій, кілометри шовку та сотні тисяч казкових led-ламп, що розкривають таємничий світ Піднебесної.
Серед інсталяцій є ліхтарі у формі панд, фламінго, акули, черепахи, мишки, гігантського вогняного лева та інші. Кожна з них символізує стародавню китайську народну казку або легенду.
Захід триватиме до 28 березня.
Фото: #Букви
- 12 лютого розпочинається Китайський новий рік, традиції святкування якого дуже відрізняються від усім нам звичних. 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.