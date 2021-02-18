У Києві на Співочому полі відкрився фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Про це повідомляють #Букви.

Відкриття фестивалю відбулося 12 лютого, коли почався Новий рік за китайським календарем.

На виставці представлені понад 30 тематичних локацій, кілометри шовку та сотні тисяч казкових led-ламп, що розкривають таємничий світ Піднебесної.

Серед інсталяцій є ліхтарі у формі панд, фламінго, акули, черепахи, мишки, гігантського вогняного лева та інші. Кожна з них символізує стародавню китайську народну казку або легенду.

Захід триватиме до 28 березня.

Фото: #Букви