Про це повідомляють #Букви.

Відкриття фестивалю відбулося 12 лютого, коли почався Новий рік за китайським календарем.

На виставці представлені понад 30 тематичних локацій, кілометри шовку та сотні тисяч казкових led-ламп, що розкривають таємничий світ Піднебесної.

Серед інсталяцій є ліхтарі у формі панд, фламінго, акули, черепахи, мишки, гігантського вогняного лева та інші. Кожна з них символізує стародавню китайську народну казку або легенду.

Захід триватиме до 28 березня.

Фото: #Букви

  • 12 лютого розпочинається Китайський новий рік, традиції святкування якого дуже відрізняються від усім нам звичних. 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.