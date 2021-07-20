Сьогодні, 20 липня, у п'яті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета колеги та друзі прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, щоб вшанувати його пам'ять.

Про це розповідають #Букви.

Вшанувати Павла Шеремета прийшла цивільна дружина Павла – Олена Притула.

Щороку друзі та колеги журналіста приходять до меморіалу о 07:45 – це час, коли вибухнула автівка, в якій перебував Шеремет. Увечері активісти планують зібратися біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, щоб вимагати розкриття убивства журналіста.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет підірвали 20 липня 2016 року у центрі Києва.

З 2012 року Шеремет жив в Україні, працював в “Українській правді”, вів передачу на Радіо “Вести”.

Поховали журналіста в Мінську.

Нагадаємо, що 12 грудня 2019 року щодо справи Шеремета організували брифінг, у якому брали участь голова МВС України Арсен Аваков, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також запросили президента Володимира Зеленського. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі Нацполіції затримали підозрюваних у вбивстві — це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко.

Усім трьом затриманим були пред’явлені підозри. Андрій Антоненко повідомив, що спочатку не повірив, коли йому правоохоронці почали вручати підозру в убивстві журналіста.

4 січня 2021 року було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито високопосадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення, зокрема, Шеремета. Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар, який передав українським правоохоронцям аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у справі про вбивство Шеремета.

За даними аудіозапису, вбивство журналіста Павла Шеремета було санкціоновано президентом Білорусі Олександром Лукашенком.