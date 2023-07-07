Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
Антон Коцко з березня 2022 року перебуває в Чехії на лікуванні. Хлопчик мріяв зустрітися з Володимиром Зеленським та навіть записав відеозвернення до нього. У відповідь глава держави теж записав звернення для Антона.
Під час зустрічі Володимир Зеленський поцікавився справами хлопця й подарував йому марку із зображенням пса Патрона з гаслом “Сильніші разом”.
“Бажаю тобі перемоги й дякую за твою міцну віру”, – сказав глава держави.
“Пане президенте, я дуже радий, що ми сьогодні зустрілися, це було моє найзаповітніше бажання”, – сказав Антон і подякував Володимиру Зеленському за подарунок.
Антон Коцко подарував президентові України футболку зі своїм малюнком і написом “Разом ми сила”, сувенір у формі серця, а також фігуру богині правосуддя Феміди.
“Велика подяка вам за те, що ви ведете Україну до перемоги. Хочу подарувати вам богиню правосуддя Феміду, щоб в Україні процвітали чесніть і непідкупність, а будь-яке зло було справедливо покаране. Я бачу в цій богині те, що ви показуєте світові щодня. Я пишаюся вами та всією Україною!” – сказав Антон.
Своєю чергою президент України подякував хлопчикові: “Дуже дякую тобі, Антоне! Це дуже важливо – бути в єдності, бути разом. Дуже дякую за всі подарунки!”.
Антон Коцко також вручив подарунки Петру Павелу і подякував йому за гостинність Чехії.
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