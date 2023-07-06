Зеленський прибув з офіційним візитом до Праги

Надвечір 6 липня президент Володимир Зеленський прилетів до столиці Чехії Праги в межах європейського туру, аби заручитися підтримкою прискореного вступу України до НАТО напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Зеленський прилетів на чеському урядовому літаку в супроводі двох літаків ВПС. Його зустрів чеський колега Петр Павел.

Візит українського президента має стати проявом вдячності за підтримку, яку Чеська Республіка надає Україні з початку російської агресії, та принести взаємне запевнення, що ця підтримка триватиме”, – мовиться у заяві глави Чехії.

На зустрічі президенти мають узгодити свої позиції перед самітом НАТО у Вільнюсі, де, зокрема, планується обговорити гарантії безпеки для України.

Раніше Зеленський анонсував свій візит до Праги, де планує провести низку дипломатичних зустрічей.

Зауважимо, 6 липня президент України перебував з робочим візитом у Софії на зустрічі з болгарським колегою, де сторони обговорили оборонне співробітництво між країнами.

Також очікується, що 7 липня Володимир Зеленський прибуде до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.