Зеленський прибув з офіційним візитом до Праги

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський прилетів на чеському урядовому літаку в супроводі двох літаків ВПС. Його зустрів чеський колега Петр Павел.
Візит українського президента має стати проявом вдячності за підтримку, яку Чеська Республіка надає Україні з початку російської агресії, та принести взаємне запевнення, що ця підтримка триватиме”, – мовиться у заяві глави Чехії.
На зустрічі президенти мають узгодити свої позиції перед самітом НАТО у Вільнюсі, де, зокрема, планується обговорити гарантії безпеки для України.
Раніше Зеленський анонсував свій візит до Праги, де планує провести низку дипломатичних зустрічей.
Зауважимо, 6 липня президент України перебував з робочим візитом у Софії на зустрічі з болгарським колегою, де сторони обговорили оборонне співробітництво між країнами.
Також очікується, що 7 липня Володимир Зеленський прибуде до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- 27 червня прем’єр-міністр Петро Фіала заявив, що з січня по травень 2023 року Чехія постачила Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти та 645 протитанкових керованих ракет.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Стало відомо, що лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до “реальних гарантій безпеки” для України.