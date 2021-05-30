Сьогодні, 30 травня, на Подолі біля храму Святителя Чудотворця Миколая розпочалася традиційна вітрильна регата до Дня Києва.

Про це розповідають #Букви.

У регаті змагаються екіпажі яхт зі всіх яхт-клубів Києва – оболонської СДЮСШOР, “Монітору” з Матвіївської затоки, Київського Крейсерського на Oсокорках, Інституту електрозварювання ім. Є. Патона на Жуковому острові, а також вишгородської “Оріяни” й “Стугни” та “Південного”, що розташовані в Українці.

“На старт перегонів зазвичай виходять більше ніж 50 вітрильників у різних залікових групах, а чисельність яхтсменів сягає понад 300 осіб – від школярів-юнг до поважних сивочолих капітанів”, – зазначають організатори.

Фото: #Букви

Переможці та призери будуть визначатися після фінішу третіх перегонів.

Закриття регати і урочиста церемонія нагородження орієнтовно призначені на 16:00 годину.