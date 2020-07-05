Під Києвом відбувся щорічний сімейний фестиваль повітряних куль "Мама, я вдома" в новому післякарантинному форматі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

4 і 5 липня в небо під Києвом знову злетіли до 20 аеростатів.

У минулі вихідні в Макарівському районі Київської області відбувся фестиваль повітряних куль “Мама, я вдома”. Зареєстровані користувачі мали можливість побачити ранкові та вечірні старти десятків яскравих аеростатів. Через негоду ввечері неділі запуск повітряних скасували, а фестиваль був продовжений на наступні вихідні 4-5 липня. У фестивалі взяли участь повітроплавні екіпажі з Києва, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Попільня.

Гості фестивалю побачили запуски повітряних куль у відкритому полі Макарівського району.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Євген Войніч, #Букви