Про це повідомляє кореспондент #Букв.
4 і 5 липня в небо під Києвом знову злетіли до 20 аеростатів.
У минулі вихідні в Макарівському районі Київської області відбувся фестиваль повітряних куль “Мама, я вдома”. Зареєстровані користувачі мали можливість побачити ранкові та вечірні старти десятків яскравих аеростатів. Через негоду ввечері неділі запуск повітряних скасували, а фестиваль був продовжений на наступні вихідні 4-5 липня. У фестивалі взяли участь повітроплавні екіпажі з Києва, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Попільня.
Гості фестивалю побачили запуски повітряних куль у відкритому полі Макарівського району.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Євген Войніч, #Букви
- 49-й Міжнародний кінофестиваль “Молодість” в цьому році відзначає свій 50-річний ювілей і пройде з 22 по 30 серпня 2020 року.