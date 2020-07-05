Про це повідомляє кореспондент #Букв.

4 і 5 липня в небо під Києвом знову злетіли до 20 аеростатів.

У минулі вихідні в Макарівському районі Київської області відбувся фестиваль повітряних куль “Мама, я вдома”. Зареєстровані користувачі мали можливість побачити ранкові та вечірні старти десятків яскравих аеростатів. Через негоду ввечері неділі запуск повітряних скасували, а фестиваль був продовжений на наступні вихідні 4-5 липня. У фестивалі взяли участь повітроплавні екіпажі з Києва, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Попільня.

Гості фестивалю побачили запуски повітряних куль у відкритому полі Макарівського району.

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Євген Краєвий#Букви

Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров Фестиваль воздушных шаров

Фото: Євген Войніч, #Букви