Про це повідомляють #Букви.

На території зоопарку після реконструкції облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів.

Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк

Гостей тепер зустрічає нова вхідна група з великою площею і новими приміщеннями. Також оновили громадські туалети та медпункт.

Водночас, в зоопарку ще триває будівництво нового приматника. Крім того, біля входу планується облаштувати океанаріум і фудкорти.

Киевский Зоопарк Киевский Зоопарк

Киевский Зоопарк

Киевский Зоопарк

Фото: #Букви

Так як Київ тільки почав другий етап виходу з карантину, зоопарк буде працювати з дотриманням санітарних норм і заходів безпеки.

Правила роботи зоопарку:

– квиткові каси працюватимуть з 10:00 до 16:00;

– буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебувають на території зоопарку, з розрахунку не більше, ніж 1 особа на 10 кв. м площі;

– буде проводитись контроль дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до зоопарку;

– відвідувачі допускатимуться на територію зоопарку лише у респіраторі або захисній масці, так, щоб були покриті ніс та рот;

– на Центральному вході буде встановлено пункт вимірювання температури та місця для дезінфекції рук;

Нагадаємо, роботи з реконструкції київського зоопарку почалися влітку 2017 року. КМДА виділила на першу чергу 200 млн грн.

  • Адаптивний карантин передбачає, що в місті Києві другий етап пом’якшення встановлених раніше обмежень стартує в суботу, 23 травня. #Букви зібрали інформацію про те, що і коли відновить роботу.