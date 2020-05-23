Сьогодні, 23 травня, в Києві після першої черги реконструкції відкрили зоопарк.

Про це повідомляють #Букви.

На території зоопарку після реконструкції облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів.

Гостей тепер зустрічає нова вхідна група з великою площею і новими приміщеннями. Також оновили громадські туалети та медпункт.

Водночас, в зоопарку ще триває будівництво нового приматника. Крім того, біля входу планується облаштувати океанаріум і фудкорти.

Так як Київ тільки почав другий етап виходу з карантину, зоопарк буде працювати з дотриманням санітарних норм і заходів безпеки.

Правила роботи зоопарку:

– квиткові каси працюватимуть з 10:00 до 16:00;

– буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебувають на території зоопарку, з розрахунку не більше, ніж 1 особа на 10 кв. м площі;

– буде проводитись контроль дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до зоопарку;

– відвідувачі допускатимуться на територію зоопарку лише у респіраторі або захисній масці, так, щоб були покриті ніс та рот;

– на Центральному вході буде встановлено пункт вимірювання температури та місця для дезінфекції рук;

Нагадаємо, роботи з реконструкції київського зоопарку почалися влітку 2017 року. КМДА виділила на першу чергу 200 млн грн.