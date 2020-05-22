Адаптивний карантин передбачає, що в місті Києві другий етап пом'якшення встановлених раніше обмежень стартує в суботу, 23 травня.

#Букви зібрали інформацію про те, що і коли відновить роботу.

11 областей України та місто Київ не готові перейти до другого етапу зняття обмежень карантину, введених через епідемію коронавірусу.

Столиця по одній з вимог не проходить, тому не може перейти до другого етапу пом’якшення.

Середньостатистична кількість хворих на коронавірус в столиці становить 15 випадків на 100 тисяч населення. Рекомендація МОЗ – 12 пацієнтів на 100 тисяч населення.

За двома іншими критеріями, кількості зроблених ПЛР-тестів на добу і заповненість лікарень на 50%, у МОЗ претензій до Києва немає.

Наземний громадський транспорт

Очікується, що транспорт почне працювати 23 травня з 12 години дня. До 12 можна буде їздити за спецперепустками.

У наземному громадському транспорті оплата буде здійснюватися за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Громадський транспорт після виходу з карантину буде перевозити не більше 50% від кількості пасажирів, на яку розрахований.

Контроль за кількістю пасажирів буде здійснювати поліція і муніципальна охорона. Водії, кондуктори та пасажири зобов’язані дотримуватися карантинних заходів – бути в масках або респіраторах.

Всім співробітникам компанії-перевізника щодня обов’язково повинні вимірювати температуру. Ті, у кого температура вище 37,2 або є ознаки ГРВІ, допускатися до роботи не будуть.

Метро

Метро в столиці відновить роботу у понеділок, 25 травня.

Після відновлення роботи підземки пасажири будуть користуватися виключно електронним квитком.

Платити за проїзд на турнікетах можна буде:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31.03.2021)

Безконтактної банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay і Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Пасажири зможуть використовувати раніше придбані жетони зеленого кольору протягом місяця з дати поновлення роботи метро.

Торгівля

23 травня в столиці відновлять роботу промислові ринки і великі магазини площею до 1000 м кв.

З 25 травня планується відкрити сільськогосподарські ярмарки.

Спортзали

1 червня у столиці запрацюють спортзали і фітнес-центри.

На час карантину заборонено експлуатацію басейнів, використання багаторазових рушників, розміщення в залах рекламних брошур, функціонування спа, дитячих кімнат, проведення занять в групах більше 10 осіб в видах спорту, які передбачають фізичний контакт.

Тренажери для кардіо, які передбачають довгі заняття, повинні бути розміщені не ближче ніж за 2,5 метра один від одного.

Працівники спортивних установ повинні бути одягнені в засоби захисту. Адміністрація зобов’язується навчити працівників використанню засобів захисту і забезпечити персонал п’ятиденним запасом цих коштів, а також тимчасово відсторонити співробітників з групи ризику.

Працівники спортивних установ зобов’язані: дезінфікувати руки антисептиками не менше, ніж раз на 2 години, а також утримуватися від контактів з людьми, що мають ознаки респіраторних захворювань.

Навчальні заклади

У Києві відкриють сади і школи не раніше, ніж за 10-14 днів після рішення Уряду. Планується, що це буде 1 червня.

Дитсадки прийматимуть дітей в порядку, визначеному адміністрацією.

За парти шкіл повернутися тільки учні 11 класів, які мають здача ЗНО.

Також повернуться на навчання студенти-випускники професійно-технічних закладів та вищих навчальних закладів.

Дитячі та спортивні майданчики

23 травня відкриються спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

Пляжі

Пляжний сезон планують відкрити з 1 червня, якщо відбудеться послаблення карантинних заходів і відповідне рішення прийме уряд і КМДА.

1 червня планують 5-7 пляжів відкрити. Через тиждень – інші.

Зоопарк

У суботу, 23 травня, в Києві планують відкрити зоопарк після першої черги реконструкції.

Зоопарк буде працювати з дотриманням санітарних норм і заходів безпеки, в режимі міського парку.

Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам будуть вимірювати температуру. Встановили дезінфектори для рук. Кількість людей, які одночасно будуть перебувати на території зоопарку, буде обмежена.

Футбольні матчі

22 травня відбувся перший футбольний матч після двомісячного карантину.

Матч між львівським “Рухом” і київським “Динамо” пройшов в столиці України о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Великогабаритний транспорт

З 18 травня в Києві обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.

Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе, і буде воно діяти в ранкові та вечірні години: вранці з 07:00 до 10:00, і ввечері з 17:00 до 20:00.

Як відомо, Україна буде виходити з карантину в п’ять етапів.

Перший етап послаблення адаптивного карантину почнеться вже 22 травня: дозволять роботу громадського транспорту та внутрішніх обласних залізничних перевезень, проведення релігійних (1 людина на 10 кв. метрів) та спортивних (до 50 осіб без глядачів) заходів, а також роботу готелів, але з обмеженнями.

На другому етапі, який розпочнеться 25 травня уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

Третій етап послаблення почнеться в країні з 1 червня. На третьому етапі буде відновлена робота фітнес-центрів та закладів освіти, але за умови занять у групах до 10 осіб. Також дозволять міжобласні залізничні перевезення.

В рамках четвертого етапу пом’якшення карантину, який почнеться з 10 червня, дозволять роботу кафе та ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури та повноцінну роботу готелів і хостелів.

П’ятий етап послаблення адаптивного карантину включає лише відновлення авіаперельотів. Цей етап послаблення почнеться 15 червня.