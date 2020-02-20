Сьогодні, 20 лютого, у Києві ходою гідності вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зранку у столиці відбулася хода гідності і поминальна панахида за жертвами розстрілів на Майдані. Участь в акції взяли батьки та родичі загиблих героїв, священнослужителі, а також представники громадськості.

Вони зібралися біля Кріпосного провулка та попрямували по вулиці Грушевського.

Під час ходи вони скандували: “Герої не вмирають, вмирають вороги” та “Слава Україні”.

Крім того, активісти прийшли і під Офіс Президента Володимира Зеленського.