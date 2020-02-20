Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зранку у столиці відбулася хода гідності і поминальна панахида за жертвами розстрілів на Майдані. Участь в акції взяли батьки та родичі загиблих героїв, священнослужителі, а також представники громадськості.

Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Вони зібралися біля Кріпосного провулка та попрямували по вулиці Грушевського.

Під час ходи вони скандували: “Герої не вмирають, вмирають вороги” та “Слава Україні”.

Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Крім того, активісти прийшли і під Офіс Президента Володимира Зеленського.Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни Почтение памяти Героев Небесной сотни

Почтение памяти Героев Небесной сотни

Фото: #Букви

 