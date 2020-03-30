Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Під час позачергового засідання Ради, яке відбулося сьогодні, депутатів забезпечили засобами індивідуального захисту. Народним депутатам України на вході в сесійний зал видавали медичні маски і рукавички.
Варто відзначити, що більшість депутатів уже приїхали в масках, окулярах і рукавичках. Одиниці – в захисних костюмах.
Тим часом, деякі з нардепів на початку засідання відмовлялися одягати захисну маску.
- Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє комітетам засідати онлайн.