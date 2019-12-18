Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, до парламенту прибули діти з різних регіонів України. Для них було організовано святковий захід у залі засідань, в якому взяв участь спікер Дмитро Разумков.

Глава ВР привітав дітей і запропонував їм проголосувати “за мир і щасливе майбутнє України”. У підсумку “за” проголосували 250 присутніх у залі гостей.

Також дітей привітав Святий Миколай.

Наприкінці діти разом із Дмитром Разумковим зробили світлину на пам’ять.