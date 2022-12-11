Сьогодні до України прибув Вифлеємський вогонь миру, ввечері у Михайлівському Золотоверхому соборі кожен охочий міг отримати свою частинку Вогню, який символізує мир, любов та добро.

Кореспондент #Букв разом з іншими прихожанами побував у соборі.

Сьогодні, 11 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі вихованці національної скаутської організації України “Пласт” передали киянам Вифлеємський Вогонь Миру. Ця акція приурочена до святкувань Різдва Христового і полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Цьогоріч українським пластунам Вогонь передали словацькі скаути у міжнародному пункті пропуску “Малий Березний – Убля”.

Вогонь зустрів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Після передачі вогню до Києва його роздали усім охочим у Михайлівському соборі. Там же пластуни запалили лампадки, які вирушать у деокуповані міста на Півдні та Сході.

Дітям з деокупованих територій разом із Вогнем пластуни передадуть пакунки з продуктами і речами для обігріву, щоб кожна українська родина змогла відчути мить свята і легше пережити важку зиму. Пластуни запросили всіх охочих долучитись до збору фінансово або надіслати необхідне.





























Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото // 15 фото

У 1986 році акцію передачі вогню започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.

З самого початку планувалося проведення акції з метою підтримки дітей з інвалідністю та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. Ініціативу відразу ж підтримали скаути.

Щороку перед Різдвом представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Після цього вони транспортують його літаком до Австрії.

Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн – і вогонь з рук в руки переносять одне одному між країнами та містами скаути, єднаючи світ.