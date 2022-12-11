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Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

Сьогодні до України прибув Вифлеємський вогонь миру, ввечері у Михайлівському Золотоверхому соборі кожен охочий міг отримати свою частинку Вогню, який символізує мир, любов та добро.

Понеділок, 12 грудня 2022, 00:00
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Кореспондент #Букв разом з іншими прихожанами побував у соборі.

Сьогодні, 11 грудня, у Михайлівському Золотоверхому соборі вихованці національної скаутської організації України “Пласт” передали киянам Вифлеємський Вогонь Миру. Ця акція приурочена до святкувань Різдва Христового і полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Цьогоріч українським пластунам Вогонь передали словацькі скаути у міжнародному пункті пропуску “Малий Березний – Убля”.

Вогонь зустрів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Після передачі вогню до Києва його роздали усім охочим у Михайлівському соборі. Там же пластуни запалили лампадки, які вирушать у деокуповані міста на Півдні та Сході. 

Дітям з деокупованих територій разом із Вогнем пластуни передадуть пакунки з продуктами і речами для обігріву, щоб кожна українська родина змогла відчути мить свята і легше пережити важку зиму. Пластуни запросили всіх охочих долучитись до збору фінансово або надіслати необхідне. 

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

  • Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото

Вифлеємський Вогонь миру прибув до Михайлівського собору: фото // 15 фото

У 1986 році акцію передачі вогню започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.

З самого початку планувалося проведення акції з метою підтримки дітей з інвалідністю та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. Ініціативу відразу ж підтримали скаути.

Щороку перед Різдвом представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Після цього вони транспортують його літаком до Австрії.

Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн – і вогонь з рук в руки переносять одне одному між країнами та містами скаути, єднаючи світ.

Вперше Вогонь до України потрапив ще у 1992 році, але як приватна ініціатива окремих пластунів. Офіційно ж відлік передачі Вогню Миру ведеться від 1998 року, коли його передали в Україну на митному переході.

Світло для скаутів є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. Вогник – символ жертовності, водночас – єднання з усіма нужденними та християнами світу.

Теги: Пласт, Вифлеємський Вогонь миру, митрополит Епіфаній, Різдво, християнство

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