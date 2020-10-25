Про це розповідають #Букви.
У Житомирі на дільниці № 181447, яка знаходиться у дитсадку, кабінку зробили із ширми лялькового театру.
Фото: oporaua.org
Так само у Житомирі на дільниці № 181341 люди голосують поміж стільців, які обтягнуті тканиною.
Кабінки зі спортивного інвентарю:
Кабінки незрозуміло з чого:
Кабінки з ширми та навчальних дошок:
Шведська стінка замість кабінки:
Варто зазначити, що на деяких дільницях виборці голосують там, де їм заманеться і на зауваження від спостерігачів не реагують.
У Полтаві на виборчій дільниці №531192 виборці голосують на підвіконні:
У Києві на виборчій дільниці №800105 у Дарницькому районі виборець заповнював бюлетень на одному зі столів:
У Дніпровському районі на дільниці №800441 один виборець допомагав іншому заповнювати бюлетень за межами кабінки.
У Святошинському районі на дільниці №800783 один з виборців голосувала на стільчику, що знаходиться за межами кабінки. На зауваження від спостерігача, виборець відповів, що не може проголосувати в кабінці за станом здоров‘я. На прохання пройти в кабінку, відповіла, що їй дозволили члени ДВК, коли видавали бюлетень, повідомили в ОПОРі.
Частина 1 статті 62 Виборчого кодексу України вказує, що голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування.
- У Києві на деяких виборчих дільницях позначили кабінки, де можуть проголосувати люди, у яких на момент голосування виявили підвищену температуру.