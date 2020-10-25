Спостерігачі на місцевих виборах та й самі виборці повідомляють, що на деяких дільницях кабіни для таємного голосування поспіхом робили з підручних матеріалів: дверей, гімнастичних матів, стільців, штор та іншого. Варто зазначити, що це є прямим порушенням Виборчого кодексу.

Про це розповідають #Букви.

У Житомирі на дільниці № 181447, яка знаходиться у дитсадку, кабінку зробили із ширми лялькового театру.

Фото: oporaua.org

Так само у Житомирі на дільниці № 181341 люди голосують поміж стільців, які обтягнуті тканиною.

Кабінки зі спортивного інвентарю:

Кабінки незрозуміло з чого:

Кабінки з ширми та навчальних дошок:

Шведська стінка замість кабінки:

Варто зазначити, що на деяких дільницях виборці голосують там, де їм заманеться і на зауваження від спостерігачів не реагують.

У Полтаві на виборчій дільниці №531192 виборці голосують на підвіконні:

У Києві на виборчій дільниці №800105 у Дарницькому районі виборець заповнював бюлетень на одному зі столів:

У Дніпровському районі на дільниці №800441 один виборець допомагав іншому заповнювати бюлетень за межами кабінки.

У Святошинському районі на дільниці №800783 один з виборців голосувала на стільчику, що знаходиться за межами кабінки. На зауваження від спостерігача, виборець відповів, що не може проголосувати в кабінці за станом здоров‘я. На прохання пройти в кабінку, відповіла, що їй дозволили члени ДВК, коли видавали бюлетень, повідомили в ОПОРі.

Частина 1 статті 62 Виборчого кодексу України вказує, що голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування.