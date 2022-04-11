Що таке російська окупація? Жителі села Ягідне Чернігівської області були свідками цього – вони перебували місяць під гнітом російського "освобождения". На жаль, не усі вижили. Коли ЗСУ зайшли звільняти територію, росіяни тікали, лишивши усе, що було. с

#Букви відвідали місце нещодавнього перебування росіян у селі Ягідне (Чернігівська область).

Зброя – це не лише вибухівка та автомати. Зброя росіян також і пропаганда. Агіток, пропагандистських матеріалів росіяни понавозили вдосталь – вони збиралися тут лишатися надовго.

Серед покинутих прямо на землі російських сухпайків і мішків з картоплею – міни 82мм у ящиках.

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Де другий – історія замовчує. Можливо, російський військовий дуже швидко тікав від Збройних сил…

Тут, окрім резинового чобота ще й електричний чайник. Навіщо він був тут, надворі, невідомо.

Тут окупанти постягували взуття місцевих, знайдене у їхніх будинках під час традиційного для росіян випадків мародертсва. Ймовірно, згрібали усе, що бачили, і вже на місці сортували – що собі, що своїм дружинам чи дітям.

Російські запаси води, які вони лишили в селі, тікаючи до білоруського кордону.

У графі “куда” чітко написано: Україна. Тепер навряд чи підійде виправдання про те, що не знав куди їхав і про військові навчання.

Що тут трапилося – невідомо. І чому росіяни навіть свої речі лишають у такому стані. Але на деяких коробках написано: костюм літній. Отже, звільняти територію вони не збиралися, плануючи перетворити місцевість на окуповану воєнну базу принаймні до літа точно.

Умови зберігання цих мін не дуже відповідають тим, якими вони мають бути. Найбільш ймовірно, росіянам зброю в такому стані дали ще у Росії. Кажуть, що зброя з такою іржавиною навіть для самих окупантів несе загрозу (що не є поганою новиною, звісно).

Ще снаряди, кинуті росіянами посеред сміття. На фото нижче – снаряди до установки 2С9 “Нона”.

Кинутий УРАЛ, зі слідами вогню. Головне – що без шин. Навіть зі свого познімали.

“Армейский стандарт” – а який менш вдалий неймінг для гелю для бриття придумаєте ви?

Нещодавно #Букви аналізували російські сухпайки, якими військові з РФ мусили харчуватися – і цілком розуміємо, навіщо їм такі рекомендації.

Загубити в Україні баян – здається, це вже добра традиція. “Ех, яблочко, да на тарелочке”…

Тут були прихильники російського репу.

Чи це елемент гардеробу російського військового, чи він украв чужу білизну – невідомо.