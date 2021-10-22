У п’ятницю, 22 жовтня, у сесійній залі Верховної Ради традиційно відбулася година запитань до Уряду, після чого народні депутати продовжили розглядати поправки до проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляють #Букви.

На початку засідання спікер Парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що за пропозицією депутатських фракцій і груп члени Уряду відповідатимуть на запитання про результати проведення запроваджених у 2021 році карантинних заходів, стан виконання плану вакцинації населення України від проти COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії.

Після цього головуючий надав слово для виступу Міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку.

Він зазначив, що Україна зайшла останньою у чергову осінньо-зимову європейську хвилю. Зростає рівень захворюваності на COVID-19. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється.

Міністр також повідомив про рекордну смертність – учора було зафіксовано 614 нових летальних випадків від COVID.

Він зазначив, що без існуючих темпів вакцинації за вчора ми мали б 795 померлих. Тобто за вчора вакцинація врятувала 181 життя.

Ляшко також доповів про ситуацію із забезпеченням киснем лікарень та проблеми, які виникли з його постачанням. Він повідомив, що наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника виникли технічні несправності.

Він запевнив, що усі пацієнти, які потребують кисню, отримають його.

На запитання депутатських фракцій і груп, які стосувалися забезпечення медичних установ енергоносіями і теплопостачанням; дефіциту медичних працівників і збільшення їм зарплат; розробки української вакцини; пропагування та інформування населення про вакцинацію, також відповіли члени Кабінету Міністрів.

Після цього народні депутати продовжили розглядати поправки, які пропонують врахувати депутатські фракції і групи Уряду під час підготовки до другого читання законопроєкту про Державний бюджет України на 2022 рік.

Наприкінці засідання заступниця голови Парламенту Олена Кондратюк оголосила депутатські запити.