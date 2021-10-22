Про це повідомляють #Букви.

На початку засідання спікер Парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що за пропозицією депутатських фракцій і груп члени Уряду відповідатимуть на запитання про результати проведення запроваджених у 2021 році карантинних заходів, стан виконання плану вакцинації населення України від проти COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії.

Після цього головуючий надав слово для виступу Міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку.

Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021

Він зазначив, що Україна зайшла останньою у чергову осінньо-зимову європейську хвилю. Зростає рівень захворюваності на COVID-19. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється.

Міністр також повідомив про рекордну смертність – учора було зафіксовано 614 нових летальних випадків від COVID.

Він зазначив, що без існуючих темпів вакцинації за вчора ми мали б 795 померлих. Тобто за вчора вакцинація врятувала 181 життя.

Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021

Ляшко також доповів про ситуацію із забезпеченням киснем лікарень та проблеми, які виникли з його постачанням. Він повідомив, що наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника виникли технічні несправності.

Він запевнив, що усі пацієнти, які потребують кисню, отримають його.

На запитання депутатських фракцій і груп, які стосувалися забезпечення медичних установ енергоносіями і теплопостачанням; дефіциту медичних працівників і збільшення їм зарплат; розробки української вакцини; пропагування та інформування населення про вакцинацію, також відповіли члени Кабінету Міністрів.

Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021 Година запитань до Уряду 22.10.2021

Після цього народні депутати продовжили розглядати поправки, які пропонують врахувати депутатські фракції і групи Уряду під час підготовки до другого читання законопроєкту про Державний бюджет України на 2022 рік.

Наприкінці засідання заступниця голови Парламенту Олена Кондратюк оголосила депутатські запити.

Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021 Засідання Верховної Ради 22.10.2021

Засідання Верховної Ради 22.10.2021

Фото: Букви

  • 21 жовтня народні депутати з самого ранку продовжили розгляд поправок до проєкту закону про державний бюджет на 2022 рік.