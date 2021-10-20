Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найтепліше буде у західних областях – від +14 °C до +18 °C. Найпрохолодніше у східних регіонах: там нічна температура від -1 °C до +1 °C, денна – +8-11 °C.
У північних і центральних областях температура повітря коливатиметься від +12 °C до +16 °C. На Півдні – від +14 °C до +16 °C.
На Кримському півострові – до +15 °C, також сонячно.
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