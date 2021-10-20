Сьогодні, 20 жовтня, по всій території України очікується малохмарна погода, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде у західних областях – від +14 °C до +18 °C. Найпрохолодніше у східних регіонах: там нічна температура від -1 °C до +1 °C, денна – +8-11 °C.

У північних і центральних областях температура повітря коливатиметься від +12 °C до +16 °C. На Півдні – від +14 °C до +16 °C.

На Кримському півострові – до +15 °C, також сонячно.