Сьогодні, 19 жовтня, на більшій території України прогнозується суха та малохмарна погода, лише у східних областях подекуди дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі прогнозуються у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Вітер по всій території України – 7-12 м/с.

Найтепліше буде на півдні України та в Закарпатській області – до +13 °C. На решті території температура повітря коливатиметься від +9 °C до +12 °C.

19 жовтня у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.