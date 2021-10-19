Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі прогнозуються у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Вітер по всій території України – 7-12 м/с.
Найтепліше буде на півдні України та в Закарпатській області – до +13 °C. На решті території температура повітря коливатиметься від +9 °C до +12 °C.
19 жовтня у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 17 жовтня погода у більшості областей України прогнозувалася малохмарною та сонячною, дощі прогнозуються у деяких південних регіонах.
- 18 жовтня дощі прогнозувалися у деяких західних та північних областях. На решті території опадів не очікують.