Сьогодні, 26 грудня, на сході та півдні України прогнозується мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій іншій території істотних опадів не передбачається, але на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

У східних областях також прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря впродовж доби на півдні та у Донецькій області прогнозується на рівні 1-5 градусів тепла, а на решті територій від +4 тепла до -3 морозу.