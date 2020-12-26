Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На всій іншій території істотних опадів не передбачається, але на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.
У східних областях також прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря впродовж доби на півдні та у Донецькій області прогнозується на рівні 1-5 градусів тепла, а на решті територій від +4 тепла до -3 морозу.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.
- У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.