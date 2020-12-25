Сьогодні, 25 грудня, на всій території України очікуються дощі та сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря у східних, Сумській і Полтавській областях вночі від -1 до +1, вдень від 0 до +6, у західних областях вночі близько +3-5°С, вдень 4-6°С тепла, на решті території вночі -1 – +4, вдень від +4°С до +6°С.

У східній та північно-східній частині країни 25 грудня можливий снігопад і налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.

Крім того, у східних і південно-східних областях пориви вітру сягатимуть 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).