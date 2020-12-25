Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря у східних, Сумській і Полтавській областях вночі від -1 до +1, вдень від 0 до +6, у західних областях вночі близько +3-5°С, вдень 4-6°С тепла, на решті території вночі -1 – +4, вдень від +4°С до +6°С.
У східній та північно-східній частині країни 25 грудня можливий снігопад і налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.
Крім того, у східних і південно-східних областях пориви вітру сягатимуть 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.
- У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.