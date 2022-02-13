13 лютого 2022 року по всій території Україні вдень буде хмарно з проясненнями, вночі можливі морози, вдень – ожеледиця та тумани.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -6 до -13 градусів.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 6°C вдень, і -5..-8°C вночі.

На півночі країни температура буде від -1 до 5 градусів вдень і -6..-9°C вночі.

Удень температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вночі – від -3°C до -7°C.

У Києві буде хмарно з проясненнями, вдень температура коливатиметься до 2 до 4 градусів тепла, вночі – від -5 до -7°C.

На дорогах можлива ожеледиця по всій території України, окрім південних регіонів.