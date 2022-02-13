Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр

На заході України температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -6 до -13 градусів. 

У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 6°C вдень, і -5..-8°C вночі. 

На півночі країни температура буде від -1 до 5 градусів вдень і -6..-9°C вночі.

Удень температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вночі – від -3°C до -7°C.

У Києві буде хмарно з проясненнями, вдень температура коливатиметься до 2 до 4 градусів тепла, вночі – від -5 до -7°C.

На дорогах можлива ожеледиця по всій території України, окрім південних регіонів.

Джерело: Укргідрометцентр