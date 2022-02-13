Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -6 до -13 градусів.
У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 6°C вдень, і -5..-8°C вночі.
На півночі країни температура буде від -1 до 5 градусів вдень і -6..-9°C вночі.
Удень температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вночі – від -3°C до -7°C.
У Києві буде хмарно з проясненнями, вдень температура коливатиметься до 2 до 4 градусів тепла, вночі – від -5 до -7°C.
На дорогах можлива ожеледиця по всій території України, окрім південних регіонів.
- Нагадаємо, 12 лютого температура повітря вдень піднялася до +9 градусів. А вночі подекуди був мороз до -4.