У найближчу годину в Києві різко погіршиться погода: прогнозується штормовий вітер та гроза.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 червня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)” – йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Зазначимо, що сьогодні, 4 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, температура – до + 22 °C.