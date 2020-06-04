Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 червня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)” – йдеться в повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Зазначимо, що сьогодні, 4 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, температура – до + 22 °C.
- Раніше синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.