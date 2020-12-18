Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вночі та вранці в західних, північних і центральних областях туман. Вітер слабкий.
Температура повітря протягом доби коливатиметься на рівні від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 1-6° тепла).
Зазначимо, що в Україні оголошено штормове попередження.
Вночі та вранці 18 грудня в західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.
- У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.