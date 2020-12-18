У п’ятницю, 18 грудня, в Україні істотних опадів не очікується. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці в західних, північних і центральних областях туман. Вітер слабкий.

Температура повітря протягом доби коливатиметься на рівні від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 1-6° тепла).

Зазначимо, що в Україні оголошено штормове попередження.

Вночі та вранці 18 грудня в західних, північних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.