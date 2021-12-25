Про це повідомляє католицьке видання catholicnews.com.
Попереднє правило Ватикану вимагало, щоб невакциновані працівники надавали тест на COVID-19 з негативним результатом кожні 48 годин. Зараз цього вже не достатньо.
Текст указу підписав кардинал П’єтр Паролін, секретар Ватикану. У ньому наголошується, що співробітники Ватикану, які не можуть довести, що вони були вакциновані або вилікувалися від коронавірусу, не будуть допущені до роботи.
Згідно з указом, вони не отримуватимуть зарплату, лише – соціальну допомогу.
У тексті, підписаному кардиналом Пароліном зазначається, що, починаючи з 31 січня 2021 року, будь-який співробітник Ватикану, який регулярно контактує з громадськістю, повинен був отримати вакцину для продовження роботи.
“Святий Папа назвав вакцинацію “Актом любові”, оскільки вона спрямована на захист людей від COVID-19. Крім того, він нещодавно підтвердив необхідність того, щоб міжнародне співтовариство й надалі активізувало зусилля щодо співпраці, щоб усі люди мали швидкий доступ до вакцин не для зручності, а для справедливості”, – йдеться у документі Ватикану.