Державний секретаріат Ватикану затвердив нові норми для дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки. Вони вимагають, щоб усі співробітники були вакциновані проти коронавірусу або надали докази одужання. Наказ обов'язковий до виконання з 24 грудня.

Про це повідомляє католицьке видання catholicnews.com.

Попереднє правило Ватикану вимагало, щоб невакциновані працівники надавали тест на COVID-19 з негативним результатом кожні 48 годин. Зараз цього вже не достатньо.

Текст указу підписав кардинал П’єтр Паролін, секретар Ватикану. У ньому наголошується, що співробітники Ватикану, які не можуть довести, що вони були вакциновані або вилікувалися від коронавірусу, не будуть допущені до роботи.

Згідно з указом, вони не отримуватимуть зарплату, лише – соціальну допомогу.

У тексті, підписаному кардиналом Пароліном зазначається, що, починаючи з 31 січня 2021 року, будь-який співробітник Ватикану, який регулярно контактує з громадськістю, повинен був отримати вакцину для продовження роботи.

“Святий Папа назвав вакцинацію “Актом любові”, оскільки вона спрямована на захист людей від COVID-19. Крім того, він нещодавно підтвердив необхідність того, щоб міжнародне співтовариство й надалі активізувало зусилля щодо співпраці, щоб усі люди мали швидкий доступ до вакцин не для зручності, а для справедливості”, – йдеться у документі Ватикану.