2 Chainz виступив на підтримку Байдена

Про це повідомляють #Букви.
У понеділок, 2 листопада, виконавець взяв участь в мітингу Байдена та виступав з трибуни.
“Я думаю, що наступну адміністрацію, яку я підтримую, буде саме Байден-Гарріс, вони пропонують щось інше. Я говорю про те, щоб бути іншим, я говорю про те, щоб сприймати інше. І без зайвих роздумів, я — інший”, — заявив він під бурхливі оплески.
Rapper 2 Chainz describes Biden & Harris as different, transitioning from that into his song “I’m Different.” pic.twitter.com/2AptGfoNyD
— The Recount (@therecount) November 2, 2020
На цьому ж мітингу був присутній 44-й президент США Барак Обама, який активно підтримує Байдена.
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@JoeBiden knows that the key to a strong economy isn’t cutting taxes for billionaires; it’s by lifting the prospects of working Americans. He’s got a plan to create ten million good clean energy jobs, fight climate change, and secure environmental justice. Let’s elect a leader who sees this moment not as a chance to get back to where we were, but to finally make long-overdue changes so that our economy actually makes life a little easier for everybody.
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Він з трибуни критикував Дональда Трампа за його реакцію на пандемію коронавірусу:
На мітингу 2 Chainz вдалося поспілкуватись з експрезидентом, що, за його словами, було його давнім бажанням.
- Американський репер Lil Pump відвідав мітинг кандидата у президенти та чинного президента США Дональда Трампа та підтримав його у соцмережах.
- Раніше американський репер 50 Cent (Кертіс Джексон) закликав голосувати за Дональда Трампа на прийдешніх виборах президента США, але за тиждень заявив, що той йому ніколи не подобався.
- Нагадаємо, вибори президента США призначені на 3 листопада. #Букви розповідали, що відомо про основні суперників, їхні рейтинги та ставлення до України.
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