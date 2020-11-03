Covid-19 Україна

оновлено 03.11.2020 о 02:01

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2 Chainz виступив на підтримку Байдена

Американський репер та продюсер 2 Chainz виступив на концерті у підтримку кандидатів у президенти та віцепрезиденти від Демократичної партії Джо Байдена та Камалу Гарріс.

Вівторок, 3 листопада 2020, 01:05

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 2 листопада, виконавець взяв участь в мітингу Байдена та виступав з трибуни.

“Я думаю, що наступну адміністрацію, яку я підтримую, буде саме Байден-Гарріс, вони пропонують щось інше. Я говорю про те, щоб бути іншим, я говорю про те, щоб сприймати інше. І без зайвих роздумів, я — інший”, — заявив він під бурхливі оплески.

На цьому ж мітингу був присутній 44-й президент США Барак Обама, який активно підтримує Байдена.

 

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Don’t boo — vote! Happy Halloween, everybody. iwillvote.com

Публикация от Barack Obama (@barackobama)

Він з трибуни критикував Дональда Трампа за його реакцію на пандемію коронавірусу:

На мітингу 2 Chainz вдалося поспілкуватись з експрезидентом, що, за його словами, було його давнім бажанням.

Теги: Джо Байден, Камала Гарріс, Барак Обама

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