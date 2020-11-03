2 Chainz виступив на підтримку Байдена

“Я думаю, що наступну адміністрацію, яку я підтримую, буде саме Байден-Гарріс, вони пропонують щось інше. Я говорю про те, щоб бути іншим, я говорю про те, щоб сприймати інше. І без зайвих роздумів, я — інший”, — заявив він під бурхливі оплески.