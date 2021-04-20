Компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas випустить класичну модель кросівок Stan Smith з матеріалу на основі міцелію.

Про це повідомляє Dezeen.

Міцелій – це структури ниток, що нагадують павутину, яку гриби використовують для зростання, як коріння дерева.

Листи матеріалу для взуття вирощувалися в лабораторії протягом двох тижнів, а потім дубилися і забарвлювалися для створення “шкіри” під назвою Mylo, яка була представлена американською біотехнологічною компанією Bolt Threads в 2018 році.

Adidas удосконалив цей матеріал, щоб зробити його придатним для застосування у високоякісному взутті.

“Створюючи культові Stan Smith з верхом з матеріалу Mylo, Adidas демонструє далекоглядний потенціал цього інноваційного матеріалу”, – зазначив віцепрезидент з продукції Bolt Threads Джеймі Бейнбрідж.

Торік Adidas став частиною консорціуму великих брендів, включаючи Stella McCartney, Lululemon і Kering, материнську компанію Gucci, які інвестували в Mylo, прагнучи розширити експериментальний матеріал і зробити його доступним для споживачів.

Кінцева мета полягає в тому, щоб пом’якшити вплив на навколишнє середовище шкіри і її замінників з пластика, замінивши їх матеріалом, який, за твердженням Bolt Threads, споживає менше природних ресурсів і виділяє менше парникових газів при виробництві.