Про це повідомляє видання Diet Prada та CNN.
Зауважимо, що акторку звинуватили у зіткненні на лижній трасі, що сталося у 2016 році, внаслідок чого постраждав офтальмолог Террі Сандерсон. Чоловік заявив, що акторка врізалася в нього. Тоді Сандерсон упав, зазнавши травми голови та чотирьох переломів ребер.
Як наголосила Пелтроу, це він врізався в неї. Під час надання свідчень в суді у Парк-Сіті в штаті Юта її запитали, яких “втрат” вона зазнала на тлі інциденту, на що вона відповіла: “Ми втратили пів дня катання на лижах”.
У своєму позові Террі Сандерсон вимагав 300 тисяч доларів компенсації. Натомість американська акторка подала зустрічний позов, в якому вона вимагала відшкодування збитків у розмірі 1 долар.
За даними видання, під час допиту виявилося, що деякі травми Сандерсона у нього вже були, а його заяви – необґрунтовані. Після перемоги Пелтроу вийшла із зали суду, зупинилася, щоб наблизитися до Сандерсона, і залишила його зі словами “Я бажаю тобі добра”.
Згодом після винесення вироку Пелтроу опублікувала повідомлення у сторіс на своїй сторінці в Instagram: “Я вважаю, що мовчазна згода з неправдивою заявою поставила б під загрозу мою чесність. Я задоволена результатом і ціную наполегливу роботу судді Холмберга та присяжних, а також дякую їм за їхню уважність у розгляді цієї справи”.
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