Про це повідомляє AP.
За словами, речниці окружного прокурора округу Оріндж Кімберлі Еддс, немає достатньо доказів проти Ройланда.
Відреагувавши на зняття звинувачень Ройланд сказав, що завжди знав, що ці заяви були неправдивими й ніколи не сумнівався, що день, коли його виправдають настане.
“Я вдячний, що ця справа закрита, але водночас досі глибоко вражений жахливою брехнею, яка пролунала про мене під час цього процесу”, — додав Ройланд.
Крім того, він зауважив, що розчарований тим, що так багато людей поспішно винесли вирок, не знаючи фактів і спираючись лише на слова колишньої дівчини, яка, як вважає співавтор мультсеріалу, намагалася обійти правову процедуру та “скасувати” Ройланда.
ДОВІДКА. Раніше Джастіна Ройланда звинуватили у домашньому насиллі проти колишньої партнерки. Йдеться про завдання тілесних ушкоджень та позбавленні волі. Втім, особу жінки не називають.
Джастін Ройланд та Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний ситком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд.
Серіал транслювався протягом шести сезонів на Cartoon Network як частина нічного програмного блоку Adult Swim.
Ройланд також створив відеогру High on Life про інопланетян, що відбувається у світі наукової фантастики.
- Співавтор мультсеріалу “Рік і Морті” Джастін Ройланд, який озвучив головних героїв, піде з серіалу після звинувачень у насиллі щодо експартнерки.
- 1 листопада 2022 року для України набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня.
- Суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах одне проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка “діяла зі злим наміром” і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів – присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише за одним із трьох пунктів.