Вчора, 22 березня, у Каліфорнії прокуратура зняла звинувачення з Джастіна Ройланда, відомого як співавтора анімаційного серіалу "Рік і Морті", якого підозрювали в домашньому насильстві.

Про це повідомляє AP.

За словами, речниці окружного прокурора округу Оріндж Кімберлі Еддс, немає достатньо доказів проти Ройланда.

Відреагувавши на зняття звинувачень Ройланд сказав, що завжди знав, що ці заяви були неправдивими й ніколи не сумнівався, що день, коли його виправдають настане.

“Я вдячний, що ця справа закрита, але водночас досі глибоко вражений жахливою брехнею, яка пролунала про мене під час цього процесу”, — додав Ройланд.

Крім того, він зауважив, що розчарований тим, що так багато людей поспішно винесли вирок, не знаючи фактів і спираючись лише на слова колишньої дівчини, яка, як вважає співавтор мультсеріалу, намагалася обійти правову процедуру та “скасувати” Ройланда.

ДОВІДКА. Раніше Джастіна Ройланда звинуватили у домашньому насиллі проти колишньої партнерки. Йдеться про завдання тілесних ушкоджень та позбавленні волі. Втім, особу жінки не називають.

Джастін Ройланд та Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний ситком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд.

Серіал транслювався протягом шести сезонів на Cartoon Network як частина нічного програмного блоку Adult Swim.

Ройланд також створив відеогру High on Life про інопланетян, що відбувається у світі наукової фантастики.