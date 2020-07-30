Актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер завів собі собаку.

Про це актор написав в Instagram.

“Зустрічайте нового члена сім’ї, Датча! Йому 10 місяців, він названий на честь мого персонажа у фільмі Predator (“Хижак”), важить 103 фунта і трохи боїться Лулу … але вони скоро стануть кращими друзями”, – написав Шварценеггер.

У фільмі “Хижак” головного героя, якого зіграв Шварценеггер, звуть Алан “Датч” Шефер.

А ще вдома у актора живуть ще осів Лулу і поні Виски.