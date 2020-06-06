Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Червень — це Прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноти та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме в цей місяць по всьому світу проходять Марші рівності та інші заходи.
У 2020 році The Hollywood Reporter вперше вирішили приурочити до прайд-місяця особливий випуск журналу, присвячений ЛГБТ. У ньому розкажуть про 50 найвпливовіших ЛГБТ-персон, діячів Голлівуду.
Запрошеним редактором випуску став режисер, сценарист, творець серіалу-антології “Американська історія жахів” Раян Мерфі, який є відкритим геєм та борцем за рівність.
Героями випуску будуть представниця стрімінгового сервісу Netflix Сінді Холланд, режисерка і письменниця Джанет Мок, актор і продюсер Джим Парсонс та багато інших.
- Раніше режисер, продюсер і сценарист “Американської історії жахів” Райан Мерфі анонсував появу спін-офф серіалу-антології.
- Новий сезон серіалу-антології “Американська історія жахів” не вийде в 2020 році.