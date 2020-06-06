Американський режисер та сценарист Раян Мерфі став редактором першого випуску журналу про кіно The Hollywood Reporter, присвяченого ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Червень — це Прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноти та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме в цей місяць по всьому світу проходять Марші рівності та інші заходи.

У 2020 році The Hollywood Reporter вперше вирішили приурочити до прайд-місяця особливий випуск журналу, присвячений ЛГБТ. У ньому розкажуть про 50 найвпливовіших ЛГБТ-персон, діячів Голлівуду.

Запрошеним редактором випуску став режисер, сценарист, творець серіалу-антології “Американська історія жахів” Раян Мерфі, який є відкритим геєм та борцем за рівність.

Героями випуску будуть представниця стрімінгового сервісу Netflix Сінді Холланд, режисерка і письменниця Джанет Мок, актор і продюсер Джим Парсонс та багато інших.