Новий сезон серіалу-антології "Американська історія жахів" не вийде в 2020 році.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Як відомо, традиційно нові сезони “Американської історії жахів” виходять в жовтні — до Геловіну.

3 серпня 2018 року серіал продовжили на десятий сезон. Зйомки проходять в Лос-Анджелесі та почалися в березні.

Очікувалося, що прем’єра 10-го сезону антології відбудеться восени 2020 року. Однак цього тижня телеканал FX оголосив, що прем’єру буде відкладена до 2021 року. Точна дата наразі називається.

Нагадаємо, 9-й сезон серіалу “Американської історії жахів” вийшов у вересні. Один з головних персонажів – реальний серійний вбивця Річард Рамірес, на рахунку якого з 1984 по 1985 рік було 13 вбивств, 5 замахів і 11 згвалтувань. Вбивця був арештований і відправлений у в’язницю за свої злочини в 100-му епізоді серіалу.