Батько Брітні Спірс просить розслідувати її заяви про жорстоке поводження

Джеймі Спірс, батько Брітні Спірс, попросив провести розслідування з приводу тверджень попзірки про те, що з нею погано поводилися, позбавивши її можливості самостійно приймати медичні рішення.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Адвокати Джеймі Спірса заявили, що він “дуже засмучений, дізнавшись про труднощі і страждання своєї дочки”, і “вважає, що за цими заявами повинно бути проведено розслідування”.

Вони також стверджують, що він не брав участі в її “особистому догляді, медичних або репродуктивних проблемах”.

“Пан Спірс не зміг почути і вирішити проблеми своєї дочки безпосередньо, тому що він був відрізаний від спілкування з нею”, – йдеться в заяві, поданій до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Адвокати також попросили суд провести слухання, щоб з’ясувати, чи слід Джоді Монтгомері, яка доглядає за співачкою з 2019 року, продовжувати спостерігати за її особистими справами, враховуючи свідчення Брітні Спірс в суді.

Своєю чергою, адвокат Монтгомері, Лоріанна Райт, заявила, що її клієнтка “була невтомною захисницею Брітні та її благополуччя” і надасть суду план догляду, “що викладає шлях до припинення опікунства”.

У заяві також йдеться, що опікунство не регулює шлюб або планування сім’ї.

“Якщо Брітні буде потрібна будь-яка допомога, міс Монтгомері завжди буде поруч, щоб надати будь-яку необхідну допомогу”, – додали її адвокати.