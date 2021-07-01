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Батько Брітні Спірс просить розслідувати її заяви про жорстоке поводження

Джеймі Спірс, батько Брітні Спірс, попросив провести розслідування з приводу тверджень попзірки про те, що з нею погано поводилися, позбавивши її можливості самостійно приймати медичні рішення.

Четвер, 1 липня 2021, 14:56

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Адвокати Джеймі Спірса заявили, що він “дуже засмучений, дізнавшись про труднощі і страждання своєї дочки”, і “вважає, що за цими заявами повинно бути проведено розслідування”.

Вони також стверджують, що він не брав участі в її “особистому догляді, медичних або репродуктивних проблемах”.

“Пан Спірс не зміг почути і вирішити проблеми своєї дочки безпосередньо, тому що він був відрізаний від спілкування з нею”, – йдеться в заяві, поданій до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Адвокати також попросили суд провести слухання, щоб з’ясувати, чи слід Джоді Монтгомері, яка доглядає за співачкою з 2019 року, продовжувати спостерігати за її особистими справами, враховуючи свідчення Брітні Спірс в суді.

Своєю чергою, адвокат Монтгомері, Лоріанна Райт, заявила, що її клієнтка “була невтомною захисницею Брітні та її благополуччя” і надасть суду план догляду, “що викладає шлях до припинення опікунства”.

У заяві також йдеться, що опікунство не регулює шлюб або планування сім’ї.

“Якщо Брітні буде потрібна будь-яка допомога, міс Монтгомері завжди буде поруч, щоб надати будь-яку необхідну допомогу”, – додали її адвокати.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Теги: батько, Брітні Спірс, Джеймі Спірс, розслідування

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