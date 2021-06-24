Американська поп-зірка Брітні Спірс у середу, 23 червня, дала свідчення в суді Лос-Анджелеса (США) у справі про її опікунство.

Про деталі, зокрема, повідомляють агентство Reuters, американські телеканали CNN та NBC, видання The New York Times.

Співачка вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Спірс виголосила емоційну промову, назвавши майже 13-річну опіку образливою, та зазначивши, що почувається травмованою.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею.

“Я збрехала і сказала всьому світові, що зі мною все гаразд і я щаслива. Але це брехня… Я перебувала на стадії заперечення. Я була шокована. Я травмована. Тепер я кажу вам правду, гаразд? Я нещасна. Я не можу спати. Я в депресії. І я плачу кожного дня”, – наголосила співачка у своїй заяві, зачитаній перед судом.

За словами зірки, її батько Джеймс Спірс “на 100 тисяч відсотків обожнює контроль”, який отримав над дочкою в 2008 році за рішенням суду.

“Я просто хочу повернути своє життя. Минуло 13 років, і цього достатньо… Я тут не для того, щоб бути чиїмось рабом”, – заявила співачка, закликаючи суд припинити опіку “без оцінки”.

“Я щиро вірю, що це опікунство є образливим. Я не відчуваю, що можу жити повноцінним життям”, – додала вона.

За словами Спірс, у рамках угоди про опікунство на неї тиснули, щоб змушувати виступати. Співачка повідомила, що після скасування запланованих виступів у Лас-Вегасі на початку 2019 року її відправили в психіатричну клініку, яка обходилася їй в 60 тисяч доларів на місяць. Як відомо, Спірс не виступала з кінця 2018 року.

“Я не зробила нічого такого, щоб заслуговувати на таке лікування. Не можна змушувати мене робити те, чого я не хочу робити”, – сказала вона.

Брітні Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій. Як зазначає CNN, літій зазвичай використовується для лікування біполярного розладу, який часто викликає депресію, відчуття неконтрольованої дратівливості або збудження. Також літій використовують безпосередньо при лікуванні депресії.

“Літій – це дуже, дуже сильні ліки. Якщо його приймати більше п’яти місяців, може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе наче п’яною, не могла ні про що поговорити ні з мамою, ні з батьком. Я сказала їм, що налякана, і вони попросили одразу шість різних медсестер наглядати за мною, поки я приймала ці ліки, які не хотіла приймати від самого початку”, – наголосила Спірс.

“Моя сім’я нічого не зробила для мене. Все, що сталося зі мною, мало бути схвалене моїм батьком”, – додала співачка, зазначивши, що ніколи не мала “права голосу”.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Спірс стверджувала, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

“Я хочу вийти заміж і народити дитину. Мені прямо сказали, що я не можу вийти заміж або мати дитини”, – розповіла зірка. “Це опікунство приносить мені набагато більше шкоди, ніж користі. Я заслуговую права на власне життя, я все життя працювала. Я почуваюся скутою, я почуваюся скривдженою, я почуваюся обділеною і самотньою. Я втомилася почуватися самотньою. Я заслуговую на такі ж права, як і всі інші”, – заявила вона.

Брітні Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

“За два роки багато чого сталося. Я не поверталася до суду, бо не відчувала, що мене почули”, – сказала вона.

Спірс також повідомила, що не знала, що може вимагати припинення опікунства публічно в суді. Співачка заявила, що хоче найняти адвоката за своїм вибором, оскільки її нинішній захисник був призначений судом у 2008 році.

Після виступу Брітні Спірс суд у справі про опікунство взяв перерву. Суддя Бренда Пенні підтримала співачку, зазначивши, що для подібних заяв “знадобилося багато мужності”.

Після виступу співачки адвокат Джеймса Спірса Вівіан Лі Торін також зачитала в суді коротку заяву від імені свого клієнта. “Він шкодує, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Містер Спірс любить свою дочку і дуже за нею сумує”, – говорилося в заяві.

Наступне судове засідання призначене на 14 липня.

Варто зазначити, що слухання в суді Лос-Анджелеса привернули величезну увагу публіки.

Суддя Бренда Пенні заборонила користуватися в залі суду будь-якими гаджетами і вести відеозапис. Однак коли Брітні Спірс почала робити свою заяву по телефону, із залу суду все ж велися твіттер-трансляції під гаслом #FreeBritney. Втім, суддя незабаром перервала їх.

У цей час біля будівлі суду йшли мітинги з вимогою звільнити співачку від опікунства.