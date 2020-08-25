Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.
У новому кліпі знялися модель Наомі Кемпбелл, актриса Люпіта Ніонго, співачка Келлі Роуленд, а також дочка Бейонсе – Блу Айві і інші. Режисером кліпу стала Дженн Нкіру.
За даними видання Sky News, працюючи над кліпом Бейонсе говорила, що їй було важливо показати різноманіття відтінків темної шкіри. При цьому особлива увага приділялася тому, щоб кожен герой ролика виглядав “царствено”.
Кліп “Brown Skin Girl” увійшов до складу відеоальбому Бейонсе під назвою “Black Is King”, який вона випустила в кінці червня.
- Раніше повідомлялося, що Бейонсе випустила нову пісню під назвою “Black Parade” до Дня скасування рабства в США.
- 8-річна Блю Айві Картер, дочка Джей-Зі й Бейонсе, стала лауреаткою музичної премії Black Entertainment Television Awards за сингл Brown Skin Girl, який став саундтреком до фільму “Король Лев”, прем’єра якого відбулася торік.