Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.

У новому кліпі знялися модель Наомі Кемпбелл, актриса Люпіта Ніонго, співачка Келлі Роуленд, а також дочка Бейонсе – Блу Айві і інші. Режисером кліпу стала Дженн Нкіру.

За даними видання Sky News, працюючи над кліпом Бейонсе говорила, що їй було важливо показати різноманіття відтінків темної шкіри. При цьому особлива увага приділялася тому, щоб кожен герой ролика виглядав “царствено”.

Кліп “Brown Skin Girl” увійшов до складу відеоальбому Бейонсе під назвою “Black Is King”, який вона випустила в кінці червня.