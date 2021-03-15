Співачка Бейонсе 14 березня на церемонії вручення нагород "Греммі" отримала чотири статуетки. Всього у співачки 28 таких нагород - що робить її рекордсменкою "Греммі".

Про це повідомляється на сайті “Греммі”.

Так, Бейонсе вийшла на перше місце серед жінок за кількістю отриманих нагород премії “Греммі” – 28 статуеток. Раніше лідером була кантрі-співачка Елісон Краусс (27 нагород).

При цьому найбільша кількість премій – у Вергер-англійського диригента Георга Шолто (31).

Бейонсе перемогла в номінаціях “Краще музичне відео” за кліп на пісню “Brown Skin Girl”, “Краща пісня в жанрі R & B” за композицію “Black Parade”. Також вона отримала нагороду в категорії “Краща реп-пісня” за дует з Megan Thee Stallion “Savage”.

