Про це повідомляється на сайті “Греммі”.
Так, Бейонсе вийшла на перше місце серед жінок за кількістю отриманих нагород премії “Греммі” – 28 статуеток. Раніше лідером була кантрі-співачка Елісон Краусс (27 нагород).
При цьому найбільша кількість премій – у Вергер-англійського диригента Георга Шолто (31).
Бейонсе перемогла в номінаціях “Краще музичне відео” за кліп на пісню “Brown Skin Girl”, “Краща пісня в жанрі R & B” за композицію “Black Parade”. Також вона отримала нагороду в категорії “Краща реп-пісня” за дует з Megan Thee Stallion “Savage”.
- Раніше #Букви розповідали про переможців музичної премії “Греммі-2021”.
- Діджей з Казахстану Іманбек Зейкенов, також відомий як Imanbek, отримав премію “Греммі” в номінації “Кращий некласичний ремікс”.