Три варіанти обкладинки опублікувала фотограф Кеннеді Картер.
Картер – наймолодша фотографиня (21 рік), яка знімала співачку для журналу, за 104 роки його існування.
Новий номер вийде з трьома обкладинками.
На одній з них артистка одягнена в жакет Alexander McQueen з контрастними атласними вставками на плечах.
На другій на Бейонсе яскраво-зелене вбрання з колаборації adidas x Ivy Park, а також – срібні босоніжки від Jimmy Choo.
На третій обкладинці Бейонсе в облягаючому чорному вбранні від Mugler.
Цей номер журналу Vogue з’явиться в продажу 6 листопада.
- Раніше повідомлялося, що Бейонсе випустила нову пісню під назвою “Black Parade” до Дня скасування рабства в США.
- 8-річна Блю Айві Картер, дочка Джей-Зі й Бейонсе, стала лауреаткою музичної премії Black Entertainment Television Awards за сингл Brown Skin Girl, який став саундтреком до фільму “Король Лев”, прем’єра якого відбулася торік.