Три варіанти обкладинки опублікувала фотограф Кеннеді Картер.

Картер – наймолодша фотографиня (21 рік), яка знімала співачку для журналу, за 104 роки його існування.

Новий номер вийде з трьома обкладинками.

На одній з них артистка одягнена в жакет Alexander McQueen з контрастними атласними вставками на плечах.

На другій на Бейонсе яскраво-зелене вбрання з колаборації adidas x Ivy Park, а також – срібні босоніжки від Jimmy Choo.

На третій обкладинці Бейонсе в облягаючому чорному вбранні від Mugler.

Цей номер журналу Vogue з’явиться в продажу 6 листопада.