Джерело: CNN

21-річна володарка премії “Греммі” опублікувала низку фотографій у Stories в Instagram і написала:

“У перші 5 років моєї кар’єри я була абсолютно ЗНИЩЕНА вами, дурнями, за те, що я була схожа на хлопчика і одягалась так, і мені постійно казали, що я буду гарячішою, якщо поводитимусь, як жінка… Тепер я почуваюся досить комфортно, щоб носити щось жіноче або облягаюче, я ЗМІНИЛАСЯ і мене розпродано”, – продовжила підпис під своїми світлинами. “І “що з нею трапилося”, “Боже, це не та Біллі, вона така, як решта” бла-бла-бла”.

Далі Айліш назвала їх “справжніми ідіотами” і “придурками”. “Нехай жінки існують!” – додала вона.

Айліш додала ще кілька публікацій.

“КУМЕДНИЙ ФАКТ! А ви знали, що жінка багатогранна!!!!!??? шокує правда?? Вірте чи ні, жінок може цікавити багато речей”, – написала вона.

Також Айліш наголосила, що жіночність не дорівнює слабкості, і будь-яка людина може виражатися по-різному, як їй заманеться.

У 2021 році Айліш розповіла журналу Elle, що втратила 100 000 підписників у соціальних мережах після того, як поділилася іншим виглядом.

“Люди тримаються цих спогадів і мають прив’язаність, – сказала вона виданню. – Але це дуже негуманно”.