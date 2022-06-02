Американська виконавиця Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором у руках. Синьо-жовтий стяг їй передала українська співачка Jerry Heil.

Відповідний допис Яна Шемаєва (справжнє ім’я Jerry Heil) опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Українська виконавиця написала, що їй вдалось передати стяг Біллі Айліш та подякувала всім, хто підтримує Україну, не дозволяючи світу забути про повномасштабну війну.

Jerry Heil також повідомила, що на прапорі, який вона передала американській виконавиці, було написано “Дякую за твою силу”.

Українська співачка поділилась, що для того, аби передати прапор, їй довелось перейти з другої фан-зони концертного залу майже до сцени. Там вона віддала синьо-жовтий прапор чоловіку, який вже віддав його безпосередньо Біллі Айліш.

“Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени”, — наголосила Jerry Heil.

За її словами, люди з розумінням поставились до ситуації.

Що стосується Біллі Айліш, то вона, отримавши український стяг, заспівала пісню “Happier Than Ever”.

Варто зауважити, що Біллі Айліш підтримує Україну. Раніше вона присвятила українцям свою пісню “Your Power”, яку виконала під час благодійного марафону “Stand Up For Ukraine”.

“Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців залишили будинки, тому ми маємо негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто дивляться це відео, розповсюджуйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли. Ми підтримуємо Україну”, – сказала співачка.