13-річні близнюки Дженніфер Лопес, Емма та Макс, в захваті від нового бойфренда матері й не проти жити разом.

Про це повідомляє видання People.

За словами інсайдерів, діти Бена Аффлека та Дженніфер Лопес вже подружилися між собою й не проти, аби їх батьки почали жити разом. Зараз пара шукає спільне житло в Лос-Анджелесі, аби жити разом.

“Емма та Макс готові почати нове життя в Лос-Анджелесі”, – сказав інсайдер, додавши, що зараз близнюки в Маямі разом з батьком Марком Ентоні.

Минулого тижня Джей Ло і Бен Аффлек об’їхали все місто в пошуках потенційного місця для облаштування спільного житла. Пара разом подивилася величезний маєток вартістю 65 мільйонів доларів у престижному районі Холмбі-Хіллз у Лос-Анджелесі.

Це величезний будинок площею 31 000 квадратних футів з 8 спальнями і 12 ванними кімнатами. Тут навіть є боулінг.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.