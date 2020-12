Про це він повідомив у Twitter.

Як відомо, 8 грудня у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.

Одним з тих, хто вже отримав вакцину, став відомий актор Ієн Маккеллен.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

Актор розповів, що вірить у те, що вакцинація може допомогти повернутися до нормального життя.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020