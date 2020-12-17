Про це він повідомив у Twitter.

Як відомо, 8 грудня у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.

Одним з тих, хто вже отримав вакцину, став відомий актор Ієн Маккеллен.

“Мені дуже пощастило, що мені зробили вакцину. Я  без вагань рекомендував би це будь-кому”, — написав він.

Актор розповів, що вірить у те, що вакцинація може допомогти повернутися до нормального життя.

“Я дуже сподіваюся, що коли більше людей буде вакциновано, ми будемо рухатися далі до більш нормального способу життя”, — додав він.